Радио Свобода: Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" через 20 минут после ее начала

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" в Париже через 20 минут после ее начала. Об этом сообщает корреспондентка "Радио Свобода".

В Елисейском дворце объяснили, что Виткофф участвовал в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств.

Отмечается, что спецпосланник был вынужден покинуть встречу, как планировалось, для другой встречи. И вернется для телефонного соединения с президентом США Дональдом Трампом.

До обеда 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже встретились со спецпосланником президента США Уиткоффом и советниками лидеров четырех европейских стран.

По данным французской газеты Le Monde, после заседания состоится звонок Трампу. Накануне он анонсировал, что планирует "очень скоро" провести разговор с главой Украины.

Последний заявлял, что обсудит с американским коллегой его дедлайн для диктатора РФ Владимира Путина.