Радио Свобода: Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" через 20 минут после ее начала
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул встречу "коалиции желающих" в Париже через 20 минут после ее начала. Об этом сообщает корреспондентка "Радио Свобода".
В Елисейском дворце объяснили, что Виткофф участвовал в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств.
Отмечается, что спецпосланник был вынужден покинуть встречу, как планировалось, для другой встречи. И вернется для телефонного соединения с президентом США Дональдом Трампом.
До обеда 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров.
Глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров уже встретились со спецпосланником президента США Уиткоффом и советниками лидеров четырех европейских стран.
По данным французской газеты Le Monde, после заседания состоится звонок Трампу. Накануне он анонсировал, что планирует "очень скоро" провести разговор с главой Украины.
Последний заявлял, что обсудит с американским коллегой его дедлайн для диктатора РФ Владимира Путина.
- В день заседания "коалиции желающих" Макрон заявил, что европейские партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения.
- По данным источников FT, члены "коалиции" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, включая развертывание войск.
