В Париже команда Зеленского встретилась с Уиткоффом и европейскими советниками
В Париже состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советниками лидеров четырех европейских стран. Об этом сообщил глава ОП.
Европу на встрече представляли советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл и его немецкий коллега Гюнтер Зауттер, а также дипломатические советники президента Франции Эмманюэль Бонн и главы правительства Италии Фабрицио Саджо.
"Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей", – написал Ермак.
По его словам, Украина, Штаты и Европа продолжают координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины.
"Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип президента Трампа "мир благодаря силе" – именно тот подход, который может повлиять на агрессора", – добавил руководитель ОП.
До обеда 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, на которой США представляет Уиткофф.
"Сейчас встреча продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", – писал президент Владимир Зеленский.
По данным французской газеты Le Monde, после заседания состоится звонок руководителю Штатов Дональду Трампу. Накануне он анонсировал, что планирует "очень скоро" провести разговор с главой Украины. Последний заявлял, что обсудит с американским коллегой его дедлайн для диктатора РФ Владимира Путина.
- В день заседания "коалиции желающих" Макрон заявил, что европейские партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения.
- По данным источников FT, члены "коалиции" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, включая развертывание войск.
