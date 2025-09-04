В Париже команда Зеленского встретилась с Уиткоффом и европейскими советниками

Стив Уиткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

В Париже состоялась встреча главы Офиса президента Андрея Ермака, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Рустема Умерова со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и советниками лидеров четырех европейских стран. Об этом сообщил глава ОП.

Европу на встрече представляли советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл и его немецкий коллега Гюнтер Зауттер, а также дипломатические советники президента Франции Эмманюэль Бонн и главы правительства Италии Фабрицио Саджо.

Читайте также Сапоги солдат НАТО и аналог Статьи 5: о каких гарантиях безопасности говорят в Европе

"Главная задача – практическая реализация договоренностей лидеров государств относительно гарантий безопасности для Украины. Они должны быть сильными и действенными в небе, на море и на земле, а также в киберпространстве. Мы также обсудили усиление санкционного давления, возвращение украинских пленных и похищенных Россией детей", – написал Ермак.

По его словам, Украина, Штаты и Европа продолжают координацию позиций, чтобы приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины.

"Войну, которую начала Россия, необходимо остановить. Принцип президента Трампа "мир благодаря силе" – именно тот подход, который может повлиять на агрессора", – добавил руководитель ОП.

До обеда 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, на которой США представляет Уиткофф.

"Сейчас встреча продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", – писал президент Владимир Зеленский.

По данным французской газеты Le Monde, после заседания состоится звонок руководителю Штатов Дональду Трампу. Накануне он анонсировал, что планирует "очень скоро" провести разговор с главой Украины. Последний заявлял, что обсудит с американским коллегой его дедлайн для диктатора РФ Владимира Путина.