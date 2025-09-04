В Париже стартовала встреча "коалиции желающих" – приехал спецпосланник Трампа

В Париже стартовала встреча "коалиции желающих" – приехал спецпосланник Трампаобновлено
В Париже началась встреча "коалиции желающих" по гарантиям безопасности для Украины, на которой присутствует спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Об этом сообщила французская газета Le Monde.
В американской администрации Уиткофф отвечает за переговоры с Россией.
Встреча "позволит... окончательно согласовать надежные гарантии безопасности для Украины", заявил на ее открытии президент Франции Эмманюэль Макрон, который возглавляет "коалицию" вместе с британским премьер-министром Киром Стармером.
В заседании принимают участие около 35 политиков – некоторые непосредственно в Елисейском дворце, резиденции президента Франции, а другие присоединились к видеоконференции.
По данным Le Monde, после этого в 15:00 по Киеву лидеры проведут звонок с президентом США Дональдом Трампом.
"Европейцы подтвердят, что они "готовы" предоставить гарантии безопасности Украине, чтобы лучше показать, что теперь они ожидают от американцев конкретных шагов в этом же направлении", – передает медиа.
Оно добавило, что после этого Макрон и президент Владимир Зеленский дадут пресс-конференцию в 16:00.
ОБНОВЛЕНО в 13:17. "Сейчас встреча продолжается. Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины в долгосрочной перспективе и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", – написал глава Украины.
- Накануне, 3 сентября, Трамп заявил, что планирует "очень скоро" провести разговор с Зеленским. Последний заявлял, что обсудит с американским коллегой его дедлайн для диктатора РФ Владимира Путина.
- В день заседания "коалиции желающих" Макрон заявил, что европейские партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения.
- По данным источников FT, члены "коалиции" разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, включая развертывание войск.
