Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "очень скоро" провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал во время брифинга с президентом Польши Каролем Навроцким.
О разговоре с диктатором Трамп заявил, когда его спросили о дальнейших мерах против Путина, поскольку дедлайн по встрече с президентом Владимиром Зеленским уже завершился.
"Я очень скоро поговорю с ним (Путиным. – Ред.), и я буду примерно знать, что мы собираемся делать. Мы приняли очень решительные меры, как вы знаете... Но я поговорю с ним в ближайшие несколько дней, и мы посмотрим. Я буду точно знать, что происходит", – ответил Трамп.
Во время этого брифинга американский президент также заявил, что ждет решения от Путина и в зависимости от него США будут действовать дальше.
"У меня нет никакого месседжа для Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе",- сказал Трамп.
- 22 августа руководитель Штатов заявил, что через две недели он может ввести экономические ограничения в отношении России или "ничего" не сделать.
- 25 августа Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным, заявив, что будет наблюдать две недели, а после вмешается "очень решительно".
- Уже 26 августа Трамп пообещал начать против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны против Украины.
