Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

Руководитель Штатов во время разговора с Путиным хочет выяснить, "что происходит"

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "очень скоро" провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал во время брифинга с президентом Польши Каролем Навроцким.

О разговоре с диктатором Трамп заявил, когда его спросили о дальнейших мерах против Путина, поскольку дедлайн по встрече с президентом Владимиром Зеленским уже завершился.

"Я очень скоро поговорю с ним (Путиным. – Ред.), и я буду примерно знать, что мы собираемся делать. Мы приняли очень решительные меры, как вы знаете... Но я поговорю с ним в ближайшие несколько дней, и мы посмотрим. Я буду точно знать, что происходит", – ответил Трамп.

Во время этого брифинга американский президент также заявил, что ждет решения от Путина и в зависимости от него США будут действовать дальше.

"У меня нет никакого месседжа для Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе",- сказал Трамп.