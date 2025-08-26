"Нелегитимность" Зеленского – чушь, а против РФ может начаться экономическая война – Трамп

В случае, если РФ и дальше будет отказываться от переговоров, США обещают "экономическую войну"

Дональд Трамп (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров 26 августа прокомментировал заявления российской стороны о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Он назвал их чушью.

Журналистка напомнила президенту США, что на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что мирное соглашение будет подписано только с легитимным представителем Украины. Зеленского, по его словам, в Кремле считают "де-факто" главой Украины.

"Неважно, что они говорят. Это все чушь. Все лишь играют на публику", – сказал президент США.

После высказывания Лаврова глава МИД Андрей Сибига заявил, что это абсурдное заявление, которое прозвучало от человека, занимающего свой пост 21 год в стране, где у власти 25 лет один и тот же президент. По словам министра, у Лаврова "нет легитимности говорить о легитимности".

Также президент США пообещал начать против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны против Украины.

"Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский – нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось... Это не будет мировая война, но это будет очень тяжелая экономическая война, особенно для России. И я этого не хочу", – подчеркнул Трамп.