"Нелегитимность" Зеленского – чушь, а против РФ может начаться экономическая война – Трамп
Президент США Дональд Трамп во время заседания кабинета министров 26 августа прокомментировал заявления российской стороны о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского. Он назвал их чушью.
Журналистка напомнила президенту США, что на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью NBC News заявил, что мирное соглашение будет подписано только с легитимным представителем Украины. Зеленского, по его словам, в Кремле считают "де-факто" главой Украины.
"Неважно, что они говорят. Это все чушь. Все лишь играют на публику", – сказал президент США.
После высказывания Лаврова глава МИД Андрей Сибига заявил, что это абсурдное заявление, которое прозвучало от человека, занимающего свой пост 21 год в стране, где у власти 25 лет один и тот же президент. По словам министра, у Лаврова "нет легитимности говорить о легитимности".
Также президент США пообещал начать против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны против Украины.
"Думаю, во многих аспектах Путин готов, но бывает так, что он готов, а Зеленский – нет. Это выглядит примерно так: "А кто сегодня готов сесть за стол?" Мне нужно собрать обоих одновременно, и я хочу, чтобы все это закончилось... Это не будет мировая война, но это будет очень тяжелая экономическая война, особенно для России. И я этого не хочу", – подчеркнул Трамп.
- 21 августа президент США заявлял, что в течение двух недель станет известно, будет ли мир в Украине, но подробностей оглашать не стал. Впоследствии он сообщил, что после окончания срока может ввести масштабные санкции и пошлины против РФ или ничего не сделать.
- 25 августа Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным и заявил, что будет наблюдать две недели, после чего может "очень решительно" вмешаться. Также, по его словам, Путин не хочет встречаться с Зеленским, потому что он ему не нравится.
