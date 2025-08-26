"Нелегітимність" Зеленського – нісенітниця, а проти РФ може початися економічна війна – Трамп

У разі, якщо РФ і далі відмовлятиметься від перемовин, США обіцяють "економічну війну"

Дональд Трамп (Фото: EPA/AARON SCHWARTZ)

Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів 26 серпня прокоментував заяви російської сторони про нібито "нелегітимність" президента Володимира Зеленського. Він назвав їх нісенітницею.

Журналістка нагадала президенту США, що днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв’ю NBC News заявив, що мирну угоду буде підписано лише з легітимним представником України. Зеленського, за його словами, в Кремлі вважають "де-факто" головою України.

"Неважливо, що вони кажуть. Це все нісенітниця. Усі лише грають на публіку", – сказав президент США.

Після висловлювання Лаврова голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що це абсурдна заява, яка прозвучала від людини, що займає свій пост 21 рік у країні, де при владі 25 років один і той самий президент. За словами міністра, у Лаврова "немає легітимності говорити про легітимність".

Також президент США пообіцяв розпочати проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України.

"Думаю, в багатьох аспектах Путін готовий, але буває так, що він готовий, а Зеленський – ні. Це виглядає приблизно так: "А хто сьогодні готовий сісти за стіл?" Мені потрібно зібрати обох одночасно, і я хочу, щоб усе це закінчилося... Це не буде світова війна, але це буде дуже важка економічна війна, особливо для Росії. І я цього не хочу", – наголосив Трамп.