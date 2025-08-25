Сибіга відповів Лаврову: Не має легітимності говорити про легітимність Зеленського

Андрій Сибіга (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав абсурдною заяву голови російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "нелегітимність" президента Володимира Зеленського.

Сибіга наголосив, що Лавров не має легітимності робити такі заяви.

"Немає нічого абсурднішого, ніж лекція про легітимність від людини, яка 21 рік просиділа у своєму кріслі, служачи тому, хто править понад 25 років. У нього немає легітимності говорити про легітимність", – сказав він.

Голова МЗС наголосив, що такі "безглузді" заяви показують, що Росія відкидає мирні зусилля.

В інтерв'ю NBC News 24 серпня Лавров заявив, що Росія признає Зеленського "де-факто" головою України. Але коли настане час підписувати мирну угоду, Кремль хоче розуміти, що робить це з "легітимним представником".

"Ми визнаємо його фактично главою режиму. У цій якості ми готові зустрічатися з ним... Коли настане момент, коли потрібно буде підписувати документи, нам буде потрібно чітке розуміння всіма, що людина, яка їх підписує, є легітимною. А згідно з українською Конституцією, пан Зеленський наразі таким не є", – сказав Лавров.