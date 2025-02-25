Рада з другої спроби підтримала постанову із заявою про легітимність Зеленського

Верховна Рада (Фото: пресслужба парламенту)

У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.

Йдеться про постанову №13041 із назвою "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації". Її підтримали 268 парламентарів.

У документі йдеться, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.

Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України.

У документі зазначається, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів українським народом і ВРУ. Він повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.

Документом ВРУ закликає міжнародну спільноту об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії Росії проти України та встановлення миру. Лише це дасть змогу відновити нормальне життя в державі, частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави.

24 лютого парламенту не вистачило голосів, аби ухвалити постанову. Проєкт підтримали 218 депутатів із необхідних 226.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.

19 лютого Зеленський заявив, що цю дезінформацію Трамп отримав від Росії.

Зурабішвілі стверджує, що Україні слід остерігатися виборів під час війни, вони можуть стати козирем у руках Росії.