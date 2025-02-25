Рада з другої спроби підтримала постанову із заявою про легітимність Зеленського
У вівторок, 25 лютого, Верховна Рада з другої спроби ухвалила постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії. Про це повідомив народний депутат від Голосу Ярослав Железняк.
Йдеться про постанову №13041 із назвою "Заява Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії Російської Федерації". Її підтримали 268 парламентарів.
У документі йдеться, що саме російський диктатор Володимир Путін несе відповідальність за те, що в Україні на сьогодні неможливо організувати вільні, прозорі та демократичні вибори із запрошенням міжнародних спостерігачів, які були б визнані такими міжнародною спільнотою.
Парламент констатує, що введений в умовах повномасштабного вторгнення РФ воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією України.
У документі зазначається, що президент Володимир Зеленський обраний на вільних, прозорих, демократичних виборах. Його мандат не ставиться під сумнів українським народом і ВРУ. Він повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента згідно із частиною першою статті 108 Конституції України.
Документом ВРУ закликає міжнародну спільноту об’єднати зусилля з метою досягнення спільної перемоги, припинення збройної агресії Росії проти України та встановлення миру. Лише це дасть змогу відновити нормальне життя в державі, частиною якого буде проведення виборів відповідно до Конституції та законів України, з дотриманням усіх міжнародних стандартів правової демократичної держави.
24 лютого парламенту не вистачило голосів, аби ухвалити постанову. Проєкт підтримали 218 депутатів із необхідних 226.
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