Рада со второй попытки поддержала постановление с заявлением о легитимности Зеленского

Верховная Рада (Фото: пресс-служба парламента)

Во вторник, 25 февраля, Верховная Рада со второй попытки приняла решение о поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщил народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.

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Речь идет о постановлении №13041 под названием "Заявление Верховной Рады Украины о поддержке демократии в Украине в условиях агрессии Российской Федерации". Ее поддержали 268 парламентариев.

В документе говорится, что именно российский диктатор Владимир Путин несет ответственность за то, что в Украине сегодня невозможно организовать свободные, прозрачные и демократические выборы с приглашением международных наблюдателей, которые были бы признаны международным сообществом.

Парламент констатирует, что введенное в условиях полномасштабного вторжения РФ военное положение в Украине не позволяет провести выборы согласно Конституции Украины.

В документе говорится, что президент Владимир Зеленский избран на свободных, прозрачных, демократических выборах. Его мандат не подвергается сомнению украинским народом и ВРУ. Он должен выполнять свои полномочия до вступления в должность новоизбранного президента согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

Документом ВРУ призывает международное сообщество объединить усилия для достижения общей победы, прекращения вооруженной агрессии России против Украины и установления мира. Только это позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, частью которого будет проведение выборов в соответствии с Конституцией и законами Украины, с соблюдением всех международных стандартов правового демократического государства.

24 февраля парламенту не хватило голосов, чтобы принять постановление. Проект поддержали 218 депутатов из необходимых 226.

Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

18 февраля 2025 года после переговоров представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп оценил рейтинг Зеленского в 4%. Он заявил о необходимости проведения выборов.

19 февраля Зеленский заявил, что эту дезинформацию Трамп получил от России.

Зурабишвили утверждает, что Украине следует опасаться выборов во время войны, они могут стать козырем в руках России.