Рада провалила голосование за постановление о поддержке демократии в условиях агрессии РФ
В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы принять постановление о поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщили народный депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.
По данным Железняка, проект постановления №13039 поддержали 218 депутатов из необходимых 226.
Постановлением предлагалось утвердить заявление парламента, где отмечается невозможность проведения выборов во время действия военного положения.
Также в постановлении говорилось, что ВРУ отмечает необходимость соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.
В пояснительной записке утверждается, что только установление справедливого и устойчивого мира в Украине позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, частью которого станет проведение выборов.
Информацию о том, что за постановление проголосовали 218 нардепов, подтвердил и Гончаренко.
На заседании в понедельник, 24 февраля, кроме депутатов присутствуют члены правительства, представители духовенства, еврокомиссары и парламентарии европейских государств.
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