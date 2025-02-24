Рада провалила голосование за постановление о поддержке демократии в условиях агрессии РФ

За постановление проголосовали 218 депутатов, а необходимо было не менее 226 голосов

Верховная Рада (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы принять постановление о поддержке демократии в Украине в условиях российской агрессии. Об этом сообщили народный депутат от Голоса Ярослав Железняк и нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко.

По данным Железняка, проект постановления №13039 поддержали 218 депутатов из необходимых 226.

Постановлением предлагалось утвердить заявление парламента, где отмечается невозможность проведения выборов во время действия военного положения.

Также в постановлении говорилось, что ВРУ отмечает необходимость соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины.

В пояснительной записке утверждается, что только установление справедливого и устойчивого мира в Украине позволит восстановить нормальную жизнь в государстве, частью которого станет проведение выборов.

Информацию о том, что за постановление проголосовали 218 нардепов, подтвердил и Гончаренко.

На заседании в понедельник, 24 февраля, кроме депутатов присутствуют члены правительства, представители духовенства, еврокомиссары и парламентарии европейских государств.