Зурабишвили считает, что проводить выборы сейчас в Украине было бы на руку России

Саломе Зурабишвили (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Украине следует опасаться выборов во время войны, они могут стать козырем в руках России, считает пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили. Такое мнение она выразила во время Мюнхенской конференции по безопасности, передает Радио Свобода.

По ее словам, Грузия была "испытательной площадкой для российской гибридной стратегии через выборы – как завоевывать страны". Зурабишвили добавила, что такую же стратегию россияне применяли в Румынии и, возможно, в будущем – к Молдове.

"И когда речь идет о выборах в Украине, это, безусловно, тот способ, которым Россия, не выиграв войну и не будучи уверенной в победе на мирных переговорах, попытается победить Украину. Так что остерегайтесь выборов, готовьтесь к выборам, и никаких выборов сейчас в Украине", — сказала Зурабишвили и подчеркнула, что проводить выборы сейчас было бы на руку России.