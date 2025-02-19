Зурабішвілі вважає, що проводити вибори зараз в Україні було б на руку Росії

Саломе Зурабішвілі (Фото: David Mdzinarishvili/EPA)

Україні слід остерігатися виборів під час війни, вони можуть стати козирем у руках Росії, вважає п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Таку думку вона висловила під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Радіо Свобода.

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За її словами, Грузія була "випробувальним майданчиком для російської гібридної стратегії через вибори – як завойовувати країни". Зурабішвілі додала, що таку ж стратегію росіяни застосовували до Румунії й, можливо, в майбутньому – до Молдови.

"І коли йдеться про вибори в Україні, це, безумовно, той спосіб, яким Росія, не вигравши війну і не будучи впевненою у перемозі на мирних переговорах, спробує перемогти Україну. Тож остерігайтеся виборів, готуйтеся до виборів, і жодних виборів зараз в Україні", – сказала Зурабішвілі та наголосила, що проводити вибори зараз було б на руку Росії.