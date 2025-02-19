Зурабішвілі вважає, що проводити вибори зараз в Україні було б на руку Росії
Україні слід остерігатися виборів під час війни, вони можуть стати козирем у руках Росії, вважає п’ята президентка Грузії Саломе Зурабішвілі. Таку думку вона висловила під час Мюнхенської безпекової конференції, передає Радіо Свобода.
За її словами, Грузія була "випробувальним майданчиком для російської гібридної стратегії через вибори – як завойовувати країни". Зурабішвілі додала, що таку ж стратегію росіяни застосовували до Румунії й, можливо, в майбутньому – до Молдови.
"І коли йдеться про вибори в Україні, це, безумовно, той спосіб, яким Росія, не вигравши війну і не будучи впевненою у перемозі на мирних переговорах, спробує перемогти Україну. Тож остерігайтеся виборів, готуйтеся до виборів, і жодних виборів зараз в Україні", – сказала Зурабішвілі та наголосила, що проводити вибори зараз було б на руку Росії.
- 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- 19 лютого Зеленський заявив, що цю дезінформацію Трамп отримав від Росії.