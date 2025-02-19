Стефанчук – про вибори: Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні відбудуться демократичні вибори, але тільки не під час війни. Відповідний допис він опублікував у Facebook.
За його словами, президент Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах, і наступні вибори також будуть демократичними, оскільки пройдуть за законами України.
"Україна не відмовляється від демократії. Але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у кремлі", – написав Стефанчук.
- 1 лютого 2025 року спецпредставник Трампа Келлог заявив, що США хочуть, щоб в Україні провели президентські та парламентські вибори – не виключено, що до кінця року. Він зазначив, що особливо необхідно провести вибори у разі, якщо Києву вдасться домовитися про перемир'я з Росією "найближчими місяцями".
- 6 лютого Келлог уточнив, що проведення виборів в Україні під час війни є ознакою демократії, однак проводити їх зараз необов'язково.
- 15 лютого Зеленський заявив на Мюнхенській безпековій конференції, що "більшість українців" не хочуть проведення виборів до завершення війни.