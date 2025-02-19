Стефанчук – про вибори: Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія
Руслан Стефанчук (Фото: Пресслужба Верховної Ради)

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що в Україні відбудуться демократичні вибори, але тільки не під час війни. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

За його словами, президент Володимир Зеленський був обраний на демократичних виборах, і наступні вибори також будуть демократичними, оскільки пройдуть за законами України.

"Україна не відмовляється від демократії. Але вибори можливі лише після закінчення дії воєнного стану. Це пряма норма українського закону. Вигадувати "демократію" під обстрілами – це не демократія, а спектакль, у якому головний вигодонабувач сидить у кремлі", – написав Стефанчук.

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