Стефанчук – о выборах: Сочинять "демократию" под обстрелами – это не демократия
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине состоятся демократические выборы, но не во время войны. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.
По его словам, президент Владимир Зеленский был избран на демократических выборах и следующие выборы также будут демократическими, поскольку пройдут по законам Украины.
"Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания действия военного положения. Это прямая норма украинского закона. Сочинять "демократию" под обстрелами – это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в кремле", – написал Стефанчук.
- 1 февраля 2025 года спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что США хотят, чтобы в Украине провели президентские и парламентские выборы – не исключено, что до конца года. Он отметил, что особенно необходимо провести выборы в случае, если Киеву удастся договориться о перемирии с Россией "в ближайшие месяцы".
- 6 февраля Келлог уточнил, что проведение выборов в Украине во время войны является признаком демократии, однако проводить их сейчас необязательно.
- 15 февраля Зеленский заявил на Мюнхенской конференции безопасности, что "большинство украинцев" не хотят проведения выборов до завершения войны.