Стефанчук – о выборах: Сочинять "демократию" под обстрелами – это не демократия

Украина не отказывается от демократии, но выборы возможны только после завершения войны, заявил спикер парламента

Руслан Стефанчук (Фото: Пресс-служба Верховной Рады)

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине состоятся демократические выборы, но не во время войны. Соответствующее сообщение он опубликовал в Facebook.

По его словам, президент Владимир Зеленский был избран на демократических выборах и следующие выборы также будут демократическими, поскольку пройдут по законам Украины.

"Украина не отказывается от демократии. Но выборы возможны только после окончания действия военного положения. Это прямая норма украинского закона. Сочинять "демократию" под обстрелами – это не демократия, а спектакль, в котором главный выгодоприобретатель сидит в кремле", – написал Стефанчук.