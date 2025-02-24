Рада провалила голосування за постанову про підтримку демократії в умовах агресії Росії
У Верховній Раді не вистачило голосів, аби ухвалити постанову про підтримку демократії в Україні в умовах російської агресії. Про це повідомили народний депутат від Голосу Ярослав Железняк та нардеп від Європейської солідарності Олексій Гончаренко.
За даними Железняка, проєкт постанови №13039 підтримали 218 депутатів з необхідних 226.
Постановою пропонувалося затвердити заяву парламенту, де наголошується на неможливості проведення виборів під час дії воєнного стану.
Також у постанові йшлося про те, що ВРУ наголошує на необхідності дотримання передбаченого законами України принципу інституційної безперервності влади, особливо в умовах дії правового режиму воєнного стану, та наголошує, що Володимир Зеленський повинен виконувати свої повноваження до вступу на пост новообраного президента України згідно з частиною першою статті 108 Конституції України.
У пояснювальній записці стверджується, що тільки встановлення справедливого і сталого миру для України дасть змогу відновити нормальне життя в державі, частиною якого стане проведення виборів.
Інформацію про те, що за постанову проголосували 218 нардепів підтвердив і Гончаренко.
На засіданні у понеділок, 24 лютого, окрім депутатів, присутні члени уряду, представники духовенства, єврокомісари та парламентарії європейських держав.
- 18 лютого 2025 року після переговорів представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп оцінив рейтинг Зеленського у 4%. Він заявив про необхідність проведення виборів.
- 19 лютого Зеленський заявив, що цю дезінформацію Трамп отримав від Росії.
- Зурабішвілі стверджує, що Україні слід остерігатися виборів під час війни, вони можуть стати козирем у руках Росії.