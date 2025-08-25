Сибига ответил Лаврову: Не имеет легитимности говорить о легитимности Зеленского

Андрей Сибига (Фото: x.com/andrii_sybiha)

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал абсурдным заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о якобы "нелегитимности" президента Владимира Зеленского.

Сибига отметил, что Лавров не имеет легитимности делать такие заявления.

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который 21 год просидел в своем кресле, служа тому, кто правит более 25 лет. У него нет легитимности говорить о легитимности", – сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что такие "бредовые" заявления показывают, что Россия отвергает мирные усилия.

В интервью NBC News 24 августа Лавров заявил, что Россия признает Зеленского "де-факто" главой Украины. Но когда наступит время подписывать мирное соглашение, Кремль хочет понимать, что делает это с "легитимным представителем".

"Мы признаем его фактически главой режима. В этом качестве мы готовы встречаться с ним... Когда наступит момент, когда нужно будет подписывать документы, нам потребуется четкое понимание всеми, что человек, который их подписывает, является легитимным. А согласно украинской Конституции, господин Зеленский пока таковым не является", – сказал Лавров.