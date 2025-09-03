Трамп: Путин должен принять решение, Штаты будут действовать в зависимости от него

Каким бы ни было решение Путина, США будут либо довольны, либо недовольны им, сказал Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет решения от российского диктатора Владимира Путина и в зависимости от него США будут действовать дальше. Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.

"У меня нет никакого месседжа для Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе",- отметил Трамп.

Читайте также Время для Трампа оказывать максимальное давление на Путина

В то же время по словам руководителя Штатов, каким бы ни было решение российского диктатора, США будут или довольны или недовольны им.

"Если мы будем недовольны, вы увидите, что произойдет",- сказал Трамп.