Трамп: Путин должен принять решение, Штаты будут действовать в зависимости от него
Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет решения от российского диктатора Владимира Путина и в зависимости от него США будут действовать дальше. Об этом американский лидер сказал во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким.
"У меня нет никакого месседжа для Путина. Он знает мою позицию, и он примет решение так или иначе",- отметил Трамп.
В то же время по словам руководителя Штатов, каким бы ни было решение российского диктатора, США будут или довольны или недовольны им.
"Если мы будем недовольны, вы увидите, что произойдет",- сказал Трамп.
- 25 августа Трамп высказался о встрече Зеленского с Путиным заявив, что будет наблюдать две недели, а после вмешается "очень решительно".
- 28 августа The Atlantic писало, что Трамп считает нереалистичными требования Зеленского и Европы об окончании войны в Украине.
- 30 августа Axios писало, что Трамп рассматривает приостановление дипломатических усилий в отношении Украины.
