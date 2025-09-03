Трамп: Путін має ухвалити рішення, Штати будуть діяти залежно від нього
Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає рішення від російського диктатора Володимира Путіна і залежно від нього США діятимуть далі. Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
"У мене немає жодного меседжу для Путіна. Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше",- зазначив Трамп.
Водночас, за словами керівника Штатів, хай би яким було рішення російського диктатора, США будуть або задоволені, або незадоволені ним.
"Якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що станеться", – сказав Трамп.
- 25 серпня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним, заявивши, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".
- 28 серпня The Atlantic писало, що Трамп вважає нереалістичними вимоги Зеленського та Європи щодо закінчення війни в Україні.
- 30 серпня Axios писало, що Трамп розглядає призупинення дипломатичних зусиль щодо України.
