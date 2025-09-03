Трамп: Путін має ухвалити рішення, Штати будуть діяти залежно від нього

Хай би яким було рішення Путіна, США будуть або задоволені, або незадоволені ним, сказав Трамп

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає рішення від російського диктатора Володимира Путіна і залежно від нього США діятимуть далі. Про це американський лідер сказав під час зустрічі з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

"У мене немає жодного меседжу для Путіна. Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше",- зазначив Трамп.

Читайте також Час для Трампа чинити максимальний тиск на Путіна

Водночас, за словами керівника Штатів, хай би яким було рішення російського диктатора, США будуть або задоволені, або незадоволені ним.

"Якщо ми будемо незадоволені, ви побачите, що станеться", – сказав Трамп.