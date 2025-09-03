Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним

Керівник Штатів під час розмови з Путіним хоче з’ясувати, "що відбувається"

Дональд Трамп та Володимир Путін (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що планує "дуже скоро" провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський лідер сказав під час брифінгу з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Про розмову з диктатором Трамп заявив, коли його запитали про подальші заходи проти Путіна, оскільки дедлайн щодо зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вже завершився.

"Я дуже скоро поговорю з ним (Путіним. – Ред.), і я буду приблизно знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте... Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося. Я буду точно знати, що відбувається", – відповів Трамп.

Під час цього брифінгу американський президент також заявив, що чекає рішення від Путіна і залежно від нього США діятимуть далі.

"У мене немає жодного меседжу для Путіна. Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше", – сказав Трамп.