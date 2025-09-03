Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним
Президент США Дональд Трамп заявив, що планує "дуже скоро" провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це американський лідер сказав під час брифінгу з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
Про розмову з диктатором Трамп заявив, коли його запитали про подальші заходи проти Путіна, оскільки дедлайн щодо зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вже завершився.
"Я дуже скоро поговорю з ним (Путіним. – Ред.), і я буду приблизно знати, що ми збираємося робити. Ми вжили дуже рішучих заходів, як ви знаєте... Але я поговорю з ним у найближчі кілька днів, і ми подивимося. Я буду точно знати, що відбувається", – відповів Трамп.
Під час цього брифінгу американський президент також заявив, що чекає рішення від Путіна і залежно від нього США діятимуть далі.
"У мене немає жодного меседжу для Путіна. Він знає мою позицію, і він ухвалить рішення так чи інакше", – сказав Трамп.
- 22 серпня керівник Штатів заявив, що за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити.
- 25 серпня Трамп висловився про зустріч Зеленського з Путіним, заявивши, що спостерігатиме два тижні, а після втрутиться "дуже рішуче".
- Уже 26 серпня Трамп пообіцяв розпочати проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України.
