У Парижі стартувала зустріч "коаліції охочих" – приїхав спецпосланець Трампа

Le Monde пише, що після засідання буде дзвінок главі Штатів

У Парижі розпочалась зустріч "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, на якій присутній спецпосланець президента США Стів Віткофф. Про це повідомила французька газета Le Monde.

В американській адміністрації Віткофф відповідає за переговори з Росією.

Зустріч "дозволить... остаточно узгодити надійні гарантії безпеки для України", заявив на її відкритті президент Франції Емманюель Макрон, який очолює "коаліцію" разом з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.

У засіданні беруть участь близько 35 політиків – деякі безпосередньо у Єлисейському палаці, резиденції президента Франції, а інші доєднались до відеоконференції.

За даними Le Monde, після цього о 15:00 за Києвом лідери проведуть дзвінок із президентом США Дональдом Трампом.

"Європейці підтвердять, що вони "готові" надати гарантії безпеки Україні, щоб краще показати, що тепер вони очікують від американців конкретних кроків у цьому ж напрямку", – передає медіа.

Воно додало, що після цього Макрон та президент Володимир Зеленський дадуть пресконференцію о 16:00.

ОНОВЛЕНО о 13:17. "Зараз зустріч триває. Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз", – написав керівник України.