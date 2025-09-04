У Парижі стартувала зустріч "коаліції охочих" – приїхав спецпосланець Трампа

У Парижі стартувала зустріч "коаліції охочих" – приїхав спецпосланець Трампаоновлено
У Парижі розпочалась зустріч "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України, на якій присутній спецпосланець президента США Стів Віткофф. Про це повідомила французька газета Le Monde.
В американській адміністрації Віткофф відповідає за переговори з Росією.
Зустріч "дозволить... остаточно узгодити надійні гарантії безпеки для України", заявив на її відкритті президент Франції Емманюель Макрон, який очолює "коаліцію" разом з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером.
У засіданні беруть участь близько 35 політиків – деякі безпосередньо у Єлисейському палаці, резиденції президента Франції, а інші доєднались до відеоконференції.
За даними Le Monde, після цього о 15:00 за Києвом лідери проведуть дзвінок із президентом США Дональдом Трампом.
"Європейці підтвердять, що вони "готові" надати гарантії безпеки Україні, щоб краще показати, що тепер вони очікують від американців конкретних кроків у цьому ж напрямку", – передає медіа.
Воно додало, що після цього Макрон та президент Володимир Зеленський дадуть пресконференцію о 16:00.
ОНОВЛЕНО о 13:17. "Зараз зустріч триває. Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз", – написав керівник України.
- Напередодні, 3 вересня, Трамп заявив, що планує "дуже скоро" провести розмову з Зеленським. Останній заявляв, що обговорить з американським колегою його дедлайн для диктатора РФ Путіна.
- У день засідання "коаліції охочих" Макрон заявив, що європейські партнери завершили підготовку гарантій безпеки для України, і тепер документ очікує на політичне затвердження.
- За даними джерел FT, члени "коаліції" розділились в питанні надання гарантій безпеки для України, включно з розгортанням військ.
Коментарі (0)