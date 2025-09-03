Зеленський заявив, що днями говоритиме з Трампом про його дедлайн для Путіна
Президент Володимир Зеленський заявив, що днями матиме розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо дедлайну для російського диктатора Володимира Путіна. Про це український лідер сказав під час брифінгу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.
Зеленський зазначив, що зі США обговорювалася можливість посилення тиску на Росію, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
Йшлося, зокрема, про тарифи та санкції. Трампу передавали сигнал про те, що якщо зустрічі не відбудеться, необхідно буде вводити санкції.
"Він (Трамп. – Ред.) кілька тижнів тому сказав, що дасть якусь відповідь. Він сказав, що через кілька тижнів – це може бути два або три тижні. Ми сьогодні або днями будемо говорити з президентом Сполучених Штатів і уточнимо це питання", – сказав Зеленський.
Зеленський також зазначив, що через відсутність переговорів між ним та Путіним, він попросив Трампа надати підтримку у вигляді додаткової допомоги та антиросійських санкцій.
2 вересня сплив дедлайн для Путіна, який йому оголосив Трамп для укладення мирної угоди з Україною.
Зокрема керівник Штатів наполягав на зустрічі Зеленського і російського диктатора для припинення війни й пригрозив, що може ввести масштабні санкції проти РФ.
- 22 серпня керівник Штатів заявив, що за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити.
- Уже 26 серпня Трамп пообіцяв розпочати проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України.
- 1 вересня міністр фінансів США Бессент заявив, що Штати "дуже уважно розглянуть" варіанти із запровадження санкцій проти Росії після того, як Путін посилив удари по Україні.
- 2 вересня Леммі заявив, що незабаром можуть бути оголошені нові санкції проти Росії.
