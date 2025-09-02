У Британії анонсували нові санкції проти Росії "дуже скоро"

Глава МЗС натякнув, що Лондон може незабаром оголосити про нові економічні обмеження

Девід Леммі (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що незабаром можуть бути оголошені нові санкції проти Росії. Слова чиновника перед парламентарями передає телеканал Sky News.

На запитання про санкції щодо конкретних осіб, які заробляють гроші на російській нафті, Леммі зазначив, що британський уряд вже зробив багато, зокрема знизив стелю цін на нафту, що, на думку чиновника, було "надзвичайно важливо".

Міністр також зауважив, що Британія була частиною "найбільшого пакета санкцій будь-де у світі проти воєнної машини Путіна".

Завершуючи відповідь, Леммі натякнув, що Лондон може незабаром оголосити про нові економічні обмеження.

Чиновник зауважив, що не може коментувати подальші санкції з парламентської трибуни, але анонсував відповідне оголошення "дуже скоро".