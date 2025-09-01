"Путін огидно посилив бомбардування": Бессент вважає, що США розглянуть санкції вже цього тижня
Цього тижня Сполучені Штати "дуже уважно розглянуть" варіанти із запровадження санкцій проти Росії після того, як диктатор Володимир Путін посилив удари по Україні, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу Fox News.
"Я думаю, що все на столі. Президент Путін, з моменту історичної зустрічі [з главою Штатів Дональдом Трампом] в Анкориджі, з моменту телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були у Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити. Насправді він, в огидній, огидній манері, посилив кампанію бомбардувань", – розповів Бессент.
Глава Мінфіну США вважає, що з президентом Трампом "всі варіанти [щодо санкцій] залишаються на столі", і цього тижня "ми дуже уважно їх розглянемо".
- 22 серпня керівник Штатів заявив, за два тижні він може запровадити економічні обмеження щодо Росії або "нічого" не зробити.
- Уже 26 серпня Трамп пообіцяв розпочати проти Росії "економічну війну", якщо вона уникатиме переговорів щодо припинення війни проти України.
- 28 серпня Білий дім повідомив, що президент США "не задоволений, але й не здивований" масованою атакою Росії по Києву, жертвами якої стали понад два десятки людей.
