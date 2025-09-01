"Путін огидно посилив бомбардування": Бессент вважає, що США розглянуть санкції вже цього тижня

Скотт Бессент (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Цього тижня Сполучені Штати "дуже уважно розглянуть" варіанти із запровадження санкцій проти Росії після того, як диктатор Володимир Путін посилив удари по Україні, вважає міністр фінансів США Скотт Бессент. Таку думку він висловив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Я думаю, що все на столі. Президент Путін, з моменту історичної зустрічі [з главою Штатів Дональдом Трампом] в Анкориджі, з моменту телефонної розмови, коли європейські лідери та президент Зеленський були у Білому домі наступного понеділка, зробив протилежне тому, що він заявляв, що хоче зробити. Насправді він, в огидній, огидній манері, посилив кампанію бомбардувань", – розповів Бессент.

Читайте також Чоботи солдатів НАТО та аналог Статті 5: про які гарантії безпеки говорять у Європі

Глава Мінфіну США вважає, що з президентом Трампом "всі варіанти [щодо санкцій] залишаються на столі", і цього тижня "ми дуже уважно їх розглянемо".