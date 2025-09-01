Путин отвратительно усилил атаки, США скоро рассмотрят санкции, считает Бессент

Глава Минфина США заявил, что с Трампом "все варианты [по санкциям] остаются на столе"

Скотт Бессент (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

На этой неделе Соединенные Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты по введению санкций против России после того, как диктатор Владимир Путин усилил удары по Украине, считает министр финансов США Скотт Бессент. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что все на столе. Президент Путин, с момента исторической встречи [с главой Штатов Дональдом Трампом] в Анкоридже, с момента телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский были в Белом доме в следующий понедельник, сделал противоположное тому, что он заявлял, что хочет сделать. На самом деле он, в отвратительной, отвратительной манере, усилил кампанию бомбардировок", – рассказал Бессент.

Глава Минфина США считает, что с президентом Трампом "все варианты [по санкциям] остаются на столе", и на этой неделе "мы очень внимательно их рассмотрим".