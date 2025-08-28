Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву, но и не удивлен
Президент США Дональд Трамп "не доволен, но и не удивлен" массированной атакой России по Киеву, жертвами которой стал 21 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Я знаю, что он думает, потому что говорила с ним об этом. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень долго", – сказала Ливитт, когда ее спросили об атаке России.
В то же время она отметила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.
"Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", – добавила пресс-секретарь.
Ливитт сказала, что Трамп хочет окончания войны, но "лидеры двух стран тоже должны желать ее окончания".
- Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. В столице известно о 21 погибшем, в том числе четырех детях.
- В целом оккупанты ночью выпустили по Украине почти 600 дронов и 31 ракету.
- Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что атаки России подрывают мирный процесс, который продвигает Трамп.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что удар России – это также удар по Трампу и Европе, а Путин вместо шагов к миру выбирает баллистику.
