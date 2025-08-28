Белый дом: Трамп не доволен атакой РФ по Киеву, но и не удивлен

Пресс-секретарь Белого дома также заявила, что Трамп хочет окончания войны, но "лидеры двух стран также должны желать ее окончания"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп "не доволен, но и не удивлен" массированной атакой России по Киеву, жертвами которой стал 21 человек. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Я знаю, что он думает, потому что говорила с ним об этом. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен. Это две страны, которые воюют уже очень долго", – сказала Ливитт, когда ее спросили об атаке России.

В то же время она отметила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока идет война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", – добавила пресс-секретарь.

Ливитт сказала, что Трамп хочет окончания войны, но "лидеры двух стран тоже должны желать ее окончания".