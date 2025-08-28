Зеленский: Удар России по Киеву – это также удар по Трампу и Европе

Глава государства подчеркнул, что Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру

Последствия атаки в Киеве 28 августа (Фото: ГСЧС)

Российская массированная атака на Киев 28 августа – это также удар по президенту США Дональду Трампу, Европе и по другим глобальным субъектам. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский, реагируя на один из крупнейших ударов по столице.

Глава государства подчеркнул, что Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру.

"Этот удар четко демонстрирует, что российские цели действительно не изменились. Они хотят воевать, бьют не только по нашим людям, не только по нашим городам, громадам. Россия сейчас наносит удары по всем в мире, кто стремится к миру", – заявил Зеленский.

Он также упомянул о том, что в Вашингтоне российский диктатор Владимир Путин якобы был готов к окончанию войны, встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов.

"Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что нет таких дипломатических возможностей, которые "не были бы испорчены из-за России", поэтому нужны сильные шаги.

"Нужны санкции. Нужны тарифы на тех, кто спонсирует эту войну", – призвал глава государства.