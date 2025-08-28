Зеленський: Удар Росії по Києву – це також удар по Трампу та Європі

Глава держави наголосив, що Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру

Наслідки атаки у Києві 28 серпня (Фото: ДСНС)

Російська масована атака на Київ 28 серпня – це також удар по президенту США Дональду Трампу, Європі та по інших глобальних суб’єктах. Про це заявив глава держави Володимир Зеленський, реагуючи на один із найбільших ударів по столиці.

"Цей удар чітко демонструє, що російські цілі дійсно не змінилися. Вони хочуть воювати, б’ють не тільки по наших людях, не тільки по наших містах, громадах. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру", – заявив Зеленський.

Він також згадав про те, що у Вашингтоні російський диктатор Володимир Путін начебто був готовий до закінчення війни, зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань.

"Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє", – наголосив президент.

Зеленський наголосив, що немає таких дипломатичних можливостей, які "не були б зіпсовані через Росію", тому потрібні сильні кроки.

"Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", – закликав глава держави.