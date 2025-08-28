Білий дім: Трамп не задоволений атакою РФ по Києву, але й не здивований

Речниця Білого дому також заявила, що Трамп хоче закінчення війни, але "лідери двох країн також повинні бажати її закінчення"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп "не задоволений, але й не здивований" масованою атакою Росії по Києву, жертвами якої стала 21 людина. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Язнаю, що він думає, тому що говорила з ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований. Це дві країни, які воюють вже дуже довго", – сказала Лівітт, коли її запитали про атаку Росії.

Водночас вона зазначила, що Росія вдарила по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи.

"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити та працює над цим більше, ніж будь-хто", – додала речниця.

Лівітт сказала, що Трамп хоче закінчення війни, але "лідери двох країн теж повинні бажати її закінчення".