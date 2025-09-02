В Британии анонсировали новые санкции против России "очень скоро"

Глава МИД намекнул, что Лондон может вскоре объявить о новых экономических ограничениях

Дэвид Лемми (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что вскоре могут быть объявлены новые санкции против России. Слова чиновника перед парламентариями передает телеканал Sky News.

На вопрос о санкциях в отношении конкретных лиц, которые зарабатывают деньги на российской нефти, Лемми отметил, что британское правительство уже сделало многое, в частности снизило потолок цен на нефть, что, по мнению чиновника, было "чрезвычайно важно".

Министр также отметил, что Великобритания была частью "крупнейшего пакета санкций где угодно в мире против военной машины Путина".

Завершая ответ, Лемми намекнул, что Лондон может вскоре объявить о новых экономических ограничениях.

Чиновник отметил, что не может комментировать дальнейшие санкции с парламентской трибуны, но анонсировал соответствующее объявление "очень скоро".