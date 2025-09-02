В Британии анонсировали новые санкции против России "очень скоро"
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что вскоре могут быть объявлены новые санкции против России. Слова чиновника перед парламентариями передает телеканал Sky News.
На вопрос о санкциях в отношении конкретных лиц, которые зарабатывают деньги на российской нефти, Лемми отметил, что британское правительство уже сделало многое, в частности снизило потолок цен на нефть, что, по мнению чиновника, было "чрезвычайно важно".
Министр также отметил, что Великобритания была частью "крупнейшего пакета санкций где угодно в мире против военной машины Путина".
Завершая ответ, Лемми намекнул, что Лондон может вскоре объявить о новых экономических ограничениях.
Чиновник отметил, что не может комментировать дальнейшие санкции с парламентской трибуны, но анонсировал соответствующее объявление "очень скоро".
- 1 сентября министр финансов США Бессент заявил, что Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты по введению санкций против России после того, как диктатор Путин усилил удары по Украине.
Комментарии (0)