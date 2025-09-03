Зеленский заявил, что на днях будет говорить с Трампом о его дедлайне для Путина
Президент Владимир Зеленский заявил, что на днях будет иметь разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу дедлайна для российского диктатора Владимира Путина. Об этом украинский лидер сказал во время брифинга с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Зеленский отметил, что с США обсуждалась возможность усиления давления на Россию, чтобы вынудить Путина сесть за стол переговоров.
Речь шла, в частности, о тарифах и санкциях. Трампу передавали сигнал о том, что если встреча не состоится, необходимо будет вводить санкции.
"Он (Трамп. – Ред.) несколько недель назад сказал, что даст какой-то ответ. Он сказал, что через несколько недель – это может быть две или три недели. Мы сегодня или на днях будем говорить с президентом Соединенных Штатов и уточним этот вопрос", – сказал Зеленский.
Зеленский также отметил, что из-за отсутствия переговоров между ним и Путиным, он попросил Трампа оказать поддержку в виде дополнительной помощи и антироссийских санкций.
2 сентября истек дедлайн для Путина, который ему объявил Трамп для заключения мирного соглашения с Украиной.
В частности руководитель Штатов настаивал на встрече Зеленского и российского диктатора для прекращения войны и пригрозил, что может ввести масштабные санкции против РФ.
- 22 августа руководитель Штатов заявил, что за две недели он может ввести экономические ограничения в отношении России или "ничего" не сделать.
- Уже 26 августа Трамп пообещал начать против России "экономическую войну", если она будет избегать переговоров о прекращении войны против Украины.
- 1 сентября министр финансов США Бессент заявил, что Штаты "очень внимательно рассмотрят" варианты по введению санкций против России после того, как Путин усилил удары по Украине.
- 2 сентября Лемми заявил, что вскоре могут быть объявлены новые санкции против России.
