Партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины – Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Европейские партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает dpa.

По словам Макрона, работа, проделанная военными руководителями после саммита по Украине в Белом доме в середине августа, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – сказал президент Франции.