Партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины – Макрон
Европейские партнеры завершили подготовку гарантий безопасности для Украины, и теперь документ ожидает политического утверждения. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает dpa.
По словам Макрона, работа, проделанная военными руководителями после саммита по Украине в Белом доме в середине августа, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.
"Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению", – сказал президент Франции.
- Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины.
- В немецком правительстве заявили о возможном участии Трампа. Он может присоединиться к встрече онлайн.
- Издание Bloomberg сообщает, что европейские лидеры во время заседания "коалиции желающих" будут склонять Трампа к введению новых санкций против России.
