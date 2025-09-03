Трампа могут пригласить на встречу "Коалиции желающих" – представитель правительства ФРГ
Президент США Дональда Трампа могут пригласить присоединиться к встрече европейских лидеров 4 сентября в Париже. Об этом сообщил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус на брифинге в Берлине, передаёт Sky News.
По его словам, европейские лидеры рассматривают вариант пригласить Трампа принять участие дистанционно.
"Я не могу ничего предсказать, но сейчас обсуждается вопрос привлечения президента США", – сказал спикер.
Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины.
Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- 26 августа FT сообщало, что США по-прежнему против отправки своих войск в Украину, но готовы предоставить авиацию и разведку в рамках гарантий безопасности.
- 30 августа The Telegraph писало, что США могут развернуть в Украине частные военные компании в рамках гарантий безопасности. Трамп ведет об этом переговоры с европейскими союзниками.
- 2 сентября президент Финляндии заявил о прогрессе в гарантиях безопасности для Украины, но перед тем как эти меры будут реализованы, нужно заключить мирное соглашение между Украиной и Россией.
Комментарии (0)