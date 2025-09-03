Трампа могут пригласить на встречу "Коалиции желающих" – представитель правительства ФРГ

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональда Трампа могут пригласить присоединиться к встрече европейских лидеров 4 сентября в Париже. Об этом сообщил представитель правительства Германии Стефан Корнелиус на брифинге в Берлине, передаёт Sky News.

По его словам, европейские лидеры рассматривают вариант пригласить Трампа принять участие дистанционно.

"Я не могу ничего предсказать, но сейчас обсуждается вопрос привлечения президента США", – сказал спикер.

Европейские лидеры встретятся в Париже 4 сентября по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона для продолжения обсуждений гарантий безопасности для Украины.

Среди участников встречи будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.