Трампа можуть запросити на зустріч "Коаліції охочих" – речник уряду Німеччини
Президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі європейських лідерів 4 вересня у Парижі. Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус на брифінгу в Берліні, передає Sky News.
За його словами, європейські лідери розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно.
"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", – сказав речник.
Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона для продовження обговорень гарантій безпеки для України.
Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- 26 серпня FT повідомляло, що США, як і раніше, проти відправлення своїх військ в Україну, але готові надати авіацію й розвідку у межах гарантій безпеки.
- 30 серпня The Telegraph писало, що США можуть розгорнути в Україні приватні військові компанії в межах гарантій безпеки. Трамп веде про це переговори з європейськими союзниками.
- 2 вересня президент Фінляндії заявив про прогрес у гарантіях безпеки для України, але перед тим як ці заходи буде реалізовано, потрібно укласти мирну угоду між Україною і Росією.
