Трампа можуть запросити на зустріч "Коаліції охочих" – речник уряду Німеччини

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президента США Дональда Трампа можуть запросити доєднатися до зустрічі європейських лідерів 4 вересня у Парижі. Про це повідомив речник уряду Німеччини Стефан Корнеліус на брифінгу в Берліні, передає Sky News.

За його словами, європейські лідери розглядають варіант запросити Трампа взяти участь дистанційно.

"Я не можу нічого передбачити, але зараз обговорюється питання залучення президента США", – сказав речник.

Європейські лідери зустрінуться в Парижі 4 вересня на запрошення президента Франції Емманюеля Макрона для продовження обговорень гарантій безпеки для України.

Серед учасників зустрічі будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.