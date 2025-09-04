У Парижі команда Зеленського зустрілася з Віткоффом та європейськими радниками

Стів Віткофф (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

У Парижі відбулась зустріч глави Офісу президента Андрія Єрмака, секретаря Ради нацбезпеки та оборони Рустема Умєрова зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та радниками лідерів чотирьох європейських країн. Про це повідомив глава ОП.

Європу на зустрічі представляли радник прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатан Пауелл та його німецький колега Гюнтер Зауттер, а також дипломатичні радники президента Франції Емманюель Бонн та глави уряду Італії Фабріціо Саджо.

"Головна задача – практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі, а також у кіберпросторі. Ми також обговорили посилення санкційного тиску, повернення українських полонених та викрадених Росією дітей", – написав Єрмак.

За його словами, Україна, Штати та Європа продовжують координацію позицій, аби наблизити сталий та справедливий мир для України.

"Війну, яку розпочала Росія, необхідно зупинити. Принцип президента Трампа "мир завдяки силі" – саме той підхід, який може вплинути на агресора", – додав керівник ОП.

До обіду 4 вересня у Парижі розпочалась зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, на якій США представляє Віткофф.

"Зараз зустріч триває. Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз", – писав президент Володимир Зеленський.

За даними французької газети Le Monde, після засідання відбудеться дзвінок керівнику Штатів Дональду Трампу. Напередодні він анонсував, що планує "дуже скоро" провести розмову з главою України. Останній заявляв, що обговорить з американським колегою його дедлайн для диктатора РФ Володимира Путіна.