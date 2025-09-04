Зеленский рассказал, что было на "коалиции желающих", и отдельно поблагодарил Трампа
На встрече "коалиции желающих" в Париже партнеры, в частности, рассмотрели конкретный вклад каждой страны в гарантии безопасности и скоординировали позиции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленскийа также отдельно поблагодарил своего американского коллегу Дональду Трампу.
"Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия", – написал руководитель Украины.
По его словам, партнеры имеют одинаковое видение, что Москва делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.
"Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами также Япония", – отметил президент.
Он поблагодарил всех партнеров за "эту важную работу, за поддержку нашего народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с Украиной и помогать нам в защите жизни", а также отдельно отметил Трампа за "все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны".
Других деталей президент не привел.
Во встрече "коалиции" офлайн, в Париже, и онлайн приняли участие лидеры более 30 стран.
- Главы Штатов не было на заседании, но Зеленский и европейские руководители имели звонок с ним. От США на заседании "коалиции" ненадолго присутствовал спецпосланник Трампа Уиткофф, который занимается переговорами с РФ. По данным Радио Свобода, он впоследствии должен был вернуться для участия в звонке с президентом США.
- Суспільне со ссылкой на пресс-секретаря Зеленского писало, что также состоялась отдельная встреча между главой Украины и Виткоффом. Также сообщалось о встрече последнего с Ермаком, Умеровым и советниками руководителей четырех стран Европы.
- Тем временем правительство Британии сообщило, что участники "коалиции желающих" выразили готовность передавать Украине дальнобойные ракеты для дальнейшего усиления поставок для страны.
