Зеленский рассказал, что было на "коалиции желающих", и отдельно поблагодарил Трампа

Фото: Telegram Владимира Зеленского

На встрече "коалиции желающих" в Париже партнеры, в частности, рассмотрели конкретный вклад каждой страны в гарантии безопасности и скоординировали позиции. Об этом сообщил президент Владимир Зеленскийа также отдельно поблагодарил своего американского коллегу Дональду Трампу.

"Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия", – написал руководитель Украины.

Читайте также Сапоги солдат НАТО и аналог Статьи 5: о каких гарантиях безопасности говорят в Европе

По его словам, партнеры имеют одинаковое видение, что Москва делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну.

"Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами также Япония", – отметил президент.

Он поблагодарил всех партнеров за "эту важную работу, за поддержку нашего народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с Украиной и помогать нам в защите жизни", а также отдельно отметил Трампа за "все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны".

Других деталей президент не привел.

Во встрече "коалиции" офлайн, в Париже, и онлайн приняли участие лидеры более 30 стран.