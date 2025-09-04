Зеленський і "коаліція охочих" подзвонили Трампу

Дональд Трамп (Фото: YURI GRIPAS / EPA)

Президент Володимир Зеленський та європейські лідери, учасники зустрічі "коаліції охочих" проводять дзвінок з керівником США Дональдом Трампом. Про це з посиланням на Єлисейський палац, адміністрацію президента Франції, повідомило Суспільне.

Про початок розмови медіа написало о 15:22. Чи завершилась вона, а також її результати поки що невідомі.

Раніше французька газета Le Monde писала, що дзвінок мав розпочатися о 15:00, а на 16:00 очікується пресконференція президента Володимира Зеленського та його французького колеги Емманюеля Макрона (станом на цю годину вона ще не стартувала).

У зустрічі "коаліції" також взяв участь спецпосланець президента США Стів Віткофф, який відповідає за переговори з РФ. За даними Радіо Свобода, він залишив захід через 20 хвилин після його початку, до цього взявши участь у частині роботи та звернувшись до присутніх лідерів.

Медіа писало, що спецпосланець покинув захід, як планувалося, аби взяти участь в іншій зустрічі, і що він повернеться для дзвінка з Трампом.

Новина доповнюється...