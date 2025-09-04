Если Россия и дальше будет отказываться от мира, Европа и США введут санкции – Макрон

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/YOAN VALAT)

В ближайшие недели будет четко определен вклад США в гарантии безопасности для Украины. А если Россия и далее не будет идти на прекращение огня, то Европа и США введут санкции, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

Он сообщил, что европейские лидеры имели разговор с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы финализируем в ближайшие недели вклад Америки. Все было прояснено: вклады США, европейских стран и стран азиатско-тихоокеанского региона, а также Канады. Мы определили первичные и вторичные обязательства, чтобы прекратить войну", – сказал Макрон.

Далее ожидаются контакты между США и Россией. Президент Франции отметил, что европейские союзники подают сигнал, что все, что было согласовано две недели назад, должно превратиться в реальность: встреча на уровне двух президентов, трехсторонняя и четырехсторонняя встречи.

"Если Россия и в дальнейшем будет отказываться от конкретных переговоров о мире, то мы вместе с Америкой пойдем на дополнительные санкции и дадим четкий ответ на этот отказ России", – заявил Макрон, добавив, что именно в таком контексте это было проговорено с Трампом.