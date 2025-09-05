Глава Єврокомісії обговорила з віцепрезидентом Трампа збереження єдиного фронту у санкціях для РФ

Чим більше ЄС координує свій підхід із партнерами, тим ефективнішими є санкції, заявили в Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: Olivier Matthys / EPA)

4 вересня у телефонній розмові з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорила питання збереження єдиного фронту стосовно санкцій проти країни-агресора РФ. Про це повідомила речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає Укрінформ.

"Розмова між президенткою Ляєн та віцепрезидентом Джей Ді Венсом стосувалася збереження єдиного фронту щодо санкцій. Тому що чим більше ми координуємо наш підхід із партнерами, тим ефективнішими є санкції, і ми маємо низку прикладів, які це демонструють. Наприклад, спільні зусилля з G7 щодо обмеження цін на російську нафту", – розповіла чиновниця.

Вона зазначила, що, на думку Єврокомісії, санкції є ефективними і що ЄС продовжуватиме тиснути на воєнну економіку Росії, збільшуватиме ціну для Москви за уникнення мирних переговорів – й зрештою блок "приведе" диктатора Володимира Путіна за стіл перемовин.

"Ляєн обговорювала це питання серед інших із віцепрезидентом Сполучених Штатів", – заявила Піньйо.

На запитання, чи обговорювались санкції проти Китаю, чиновниця відповіла: "Ми також розглядаємо питання обходу санкцій. І в цьому сенсі ми також порушували це питання, зокрема, коли Ляєн була в Китаї. Це обговорюється, і це частина загальної дискусії, коли йдеться про санкції".

Також посадовиці уточнили, чи обговорювала фон дер Ляєн під час вчорашньої розмови з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді співпрацю між Нью-Делі та Москвою в енергетичній сфері. Чиновниця відповіла, що енергетика дійсно була на порядку денному розмови у межах ширшого кола відносин, оскільки Євросоюз та Індія ведуть переговори щодо угоди про вільну торгівлю.

Також Піньйо зауважила, що скорочення закупівель нафти з РФ є частиною інструментарію задля ослаблення воєнної економіки Москви, і додала, що термін поступової відмови Євросоюзу від російських вуглеводнів до кінця 2027 року залишається в силі.