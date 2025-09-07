Глава МЗС обговорив із керівницею євродипломатії потреби в обороні та санкції після атаки РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою європейської дипломатії Каєю Каллас після масованої атаки РФ по Україні у ніч на 7 вересня.
"Під час нашої розмови я поінформував Каю Каллас про наслідки російських атак і пріоритетні потреби України для нашого народу, з метою посилення енергетичної стійкості перед зимою та зміцнення протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури", – розповів чиновник.
Також сторони обговорили підготовку 19-го пакету санкцій Європейського союзу і погодилися, що необхідний "сильний трансатлантичний тиск" (із боку Сполучених Штатів та ЄС. – Ред.), аби змусити Росію припинити терор і просуватися до миру.
Тим часом прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, реагуючи на удар окупантів по будівлі Кабінету міністрів, заявила, що уряд продовжить роботу попри російський терор, а партнерам час діяти щодо посилення української ППО та збільшення санкцій проти Москви.
- У ніч проти 7 вересня Росія вдарила по Україні 805 дронами та 13 ракетами. Силам ППО вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- У столиці відомо про 20 постраждалих та загибель двох людей – жінки та її двомісячного сина. Всього в Україні через атаку РФ загинуло четверо людей, 44 зазнали поранень.
- Президент Зеленський мав телефонну розмову з французьким колегою Макроном: політики скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".
