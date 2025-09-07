"Экономика РФ будет в полном коллапсе". У Трампа заявили, что США надо давить вместе с ЕС
Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают, что они могут совместно сделать насчет экономического давления на Москву. Если США и ЕС вмешаются, то экономика страны-агрессора "будет в полном коллапсе", и это заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому телеканалу NBC News.
Чиновник рассказал об "очень продуктивном" разговоре главы Штатов Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в эту пятницу (в ЕС сообщали, что разговор был в четверг, 4 сентября. – Ред.), а также сообщил, что после этого чиновница разговаривала и с ним.
"И мы говорим о том, что могут сделать двое, ЕС и США, вместе. И мы [Штаты] готовы. Мы готовы усилить давление на Россию. Но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры следовали за нами", – отметил Бессент.
По его словам, сейчас партнеры находятся в "гонке между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика".
"И если США и ЕС смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичные пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, российская экономика будет в полном коллапсе. И это заставит президента Путина сесть за стол переговоров", – подытожил американский чиновник.
4 сентября после встречи "коалиции желающих" в Париже состоялся телефонный звонок президента Зеленского, европейских партнеров и Трампа. Руководитель Франции Макрон по результатам разговора заявил: если Россия и в дальнейшем не будет идти на прекращение огня, то Европа и США введут санкции. В тот же день фон дер Ляйен во время звонка с вице-президентом США Вэнсом обсудила вопрос сохранения единого фронта в отношении санкций против РФ.
В ночь на 7 сентября россияне совершили массированную атаку по Украине, из-за которой погибли четыре человека, 44 получили ранения. Президент Зеленский имел телефонный разговор с французским коллегой Макроном: политики скоординировали совместные дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для "обеспечение надлежащего ответа".
Премьер Свириденко, показав последствия удара оккупантов по зданию Кабмина, заявила, что правительство продолжит работу несмотря на российский террор, а партнерам пора действовать по усилению украинской ПВО и увеличению санкций против Москвы. Руководитель МИД Сибига обсудил с главой евродипломатии Каллас оборонные потребности Украины и новый пакет санкций ЕС против России.
