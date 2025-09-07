"Экономика РФ будет в полном коллапсе". У Трампа заявили, что США надо давить вместе с ЕС

Сейчас партнеры находятся в "гонке" между тем, кто сможет дольше продержаться – украинская армия или российская экономика, заявил глава Минфина Штатов

Скотт Бессент (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Соединенные Штаты и Европейский союз обсуждают, что они могут совместно сделать насчет экономического давления на Москву. Если США и ЕС вмешаются, то экономика страны-агрессора "будет в полном коллапсе", и это заставит диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью американскому телеканалу NBC News.

Чиновник рассказал об "очень продуктивном" разговоре главы Штатов Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса с руководителем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в эту пятницу (в ЕС сообщали, что разговор был в четверг, 4 сентября. – Ред.), а также сообщил, что после этого чиновница разговаривала и с ним.

"И мы говорим о том, что могут сделать двое, ЕС и США, вместе. И мы [Штаты] готовы. Мы готовы усилить давление на Россию. Но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры следовали за нами", – отметил Бессент.

По его словам, сейчас партнеры находятся в "гонке между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика".

"И если США и ЕС смогут вмешаться, ввести больше санкций, вторичные пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, российская экономика будет в полном коллапсе. И это заставит президента Путина сесть за стол переговоров", – подытожил американский чиновник.