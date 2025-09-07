"Економіка РФ буде в повному колапсі". У Трампа заявили, що Штатам треба тиснути разом з ЄС
Сполучені Штати та Європейський союз обговорюють, що вони можуть спільно зробити стосовно економічного тиску на Москву. Якщо США і ЄС втрутяться, то економіка країни-агресора "буде в повному колапсі", і це змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.
Чиновник розповів про "дуже продуктивну" розмову глави Штатів Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса з керівницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн цієї п'ятниці (у ЄС повідомляли, що розмова була у четвер, 4 вересня. – Ред.), а також повідомив, що після цього посадовиця мала розмову і з ним.
"І ми говоримо про те, що можуть зробити двоє, ЄС і США, разом. І ми [Штати] готові. Ми готові посилити тиск на Росію. Але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідували за нами", – зауважив Бессент.
За його словами, наразі партнери перебувають у "перегонах між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка".
"І якщо США та ЄС зможуть втрутитися, запровадити більше санкцій, вторинні мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка буде в повному колапсі. І це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів", – підсумував американський чиновник.
4 вересня після зустрічі "коаліції охочих" у Парижі відбувся телефонний дзвінок президента Зеленського, європейських партнерів та Трампа. Керівник Франції Макрон за результатами розмови заявив: якщо Росія й надалі не буде йти на припинення вогню, то Європа та США запровадять санкції. Того ж дня фон дер Ляєн під час дзвінка з віцепрезидентом США Венсом обговорила питання збереження єдиного фронту стосовно санкцій проти РФ.
У ніч на 7 вересня росіяни здійснили масовану атаку по Україні, через яку загинуло четверо людей, 44 отримали поранення. Зеленський мав телефонну розмову з Макроном: політики скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".
Прем'єрка Свириденко, показавши наслідки удару окупантів по будівлі Кабміну, заявила, що уряд продовжить роботу попри російський терор, а партнерам час діяти щодо посилення української ППО та збільшення санкцій проти Москви. Керівник МЗС Сибіга обговорив із главою євродипломатії Каллас оборонні потреби України та новий пакет санкцій ЄС проти Росії.
