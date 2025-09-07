"Економіка РФ буде в повному колапсі". У Трампа заявили, що Штатам треба тиснути разом з ЄС

Наразі партнери перебувають у "перегонах" між тим, хто зможе довше протриматися – українська армія чи російська економіка, заявив глава Мінфіну Штатів

Скотт Бессент (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Сполучені Штати та Європейський союз обговорюють, що вони можуть спільно зробити стосовно економічного тиску на Москву. Якщо США і ЄС втрутяться, то економіка країни-агресора "буде в повному колапсі", і це змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському телеканалу NBC News.

Чиновник розповів про "дуже продуктивну" розмову глави Штатів Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса з керівницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн цієї п'ятниці (у ЄС повідомляли, що розмова була у четвер, 4 вересня. – Ред.), а також повідомив, що після цього посадовиця мала розмову і з ним.

"І ми говоримо про те, що можуть зробити двоє, ЄС і США, разом. І ми [Штати] готові. Ми готові посилити тиск на Росію. Але нам потрібно, щоб наші європейські партнери слідували за нами", – зауважив Бессент.

За його словами, наразі партнери перебувають у "перегонах між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка".

"І якщо США та ЄС зможуть втрутитися, запровадити більше санкцій, вторинні мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка буде в повному колапсі. І це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів", – підсумував американський чиновник.