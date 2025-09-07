Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії через її війну проти України. Фрагмент трансляції Fox News зі спілкуванням керівника США з пресою поряд із Білим домом публікує американська адміністрація.
Про "другий етап" санкцій Трампа запитав журналіст. На відео не чути, що саме відповів керівник США, але у Білому домі уточнюють, що відповідь була: "Так, я [готовий]".
"Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia?"@POTUS: "Yeah, I am." pic.twitter.com/I2tGWy6QJC— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025
Після цих слів президент Штатів посміхнувся. Інших деталей про "другий етап" санкцій поки що немає.
Раніше, також 7 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США та Європейський союз обговорюють, що вони можуть спільно зробити стосовно економічного тиску на Москву.
За словами чиновника, якщо Штати і ЄС втрутяться, то економіка Росії "буде в повному колапсі" – і це змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
У ніч на неділю росіяни здійснили масовану атаку по Україні, через яку загинуло четверо людей, 44 отримали поранення. Президент Зеленський мав телефонну розмову з Макроном: політики скоординували спільні дипломатичні зусилля, подальші кроки та контакти з партнерами для "забезпечення належної відповіді".
Прем'єрка Свириденко, показавши наслідки удару окупантів по будівлі Кабміну, заявила, що уряд продовжить роботу попри російський терор, а партнерам час діяти щодо посилення української ППО та збільшення санкцій проти Москви. Керівник МЗС Сибіга обговорив із главою євродипломатії Каллас оборонні потреби України та новий пакет санкцій ЄС проти Росії.
