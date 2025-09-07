Слова керівника Штатів прозвучали після заяви Бессента про обговорення спільних обмежень США та Європи проти Москви

Дональд Трамп (Фото: FRANCIS CHUNG / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії через її війну проти України. Фрагмент трансляції Fox News зі спілкуванням керівника США з пресою поряд із Білим домом публікує американська адміністрація.

Про "другий етап" санкцій Трампа запитав журналіст. На відео не чути, що саме відповів керівник США, але у Білому домі уточнюють, що відповідь була: "Так, я [готовий]".

"Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia?"@POTUS: "Yeah, I am." pic.twitter.com/I2tGWy6QJC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

Після цих слів президент Штатів посміхнувся. Інших деталей про "другий етап" санкцій поки що немає.

Раніше, також 7 вересня, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США та Європейський союз обговорюють, що вони можуть спільно зробити стосовно економічного тиску на Москву.

За словами чиновника, якщо Штати і ЄС втрутяться, то економіка Росії "буде в повному колапсі" – і це змусить диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.