Трамп "дуже скоро" поговорить з Путіним, а лідери Європи приїдуть до Білого дому днями

Американський президент незадоволений тим, що продовжує відбуватися в Україні, але вірить, що зможе розв'язати ситуацію

Дональд Трамп (Фото:EPA/CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH)

Президент США Дональд Трамп може "дуже скоро" поговорити з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив у бесіді з журналістами після повернення до Вашингтона з Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку, передає CNN.

"Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів. Ми розв'яжемо це питання. Ситуація між Росією й Україною. Ми розв'яжемо це питання", – сказав президент США.

Він також зазначив, що його "не тішить" те, що відбувається зараз в Україні, відповідаючи на запитання журналістів про атаки РФ. Однак американський лідер вірить, що йому вдасться "залагодити це питання".

"Мене це не влаштовує. Мене не влаштовує все, що пов'язано з цією війною", – підкреслив Трамп.

Також він заявив, що цього тижня деякі європейські лідери відвідають Білий дім.

"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок окремо, і я думаю, ми розв'яжемо це питання", – сказав Трамп.