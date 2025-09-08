Трамп "дуже скоро" поговорить з Путіним, а лідери Європи приїдуть до Білого дому днями
Президент США Дональд Трамп може "дуже скоро" поговорити з диктатором Росії Володимиром Путіним. Про це він заявив у бесіді з журналістами після повернення до Вашингтона з Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку, передає CNN.
"Дуже скоро. Протягом наступних кількох днів. Ми розв'яжемо це питання. Ситуація між Росією й Україною. Ми розв'яжемо це питання", – сказав президент США.
Він також зазначив, що його "не тішить" те, що відбувається зараз в Україні, відповідаючи на запитання журналістів про атаки РФ. Однак американський лідер вірить, що йому вдасться "залагодити це питання".
"Мене це не влаштовує. Мене не влаштовує все, що пов'язано з цією війною", – підкреслив Трамп.
Також він заявив, що цього тижня деякі європейські лідери відвідають Білий дім.
"Деякі європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або вівторок окремо, і я думаю, ми розв'яжемо це питання", – сказав Трамп.
- 7 вересня Трамп заявив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії.
- Перед цим NBC News повідомляло, що президент США більш ніж песимістично оцінює перспективи завершення війни РФ проти України.
