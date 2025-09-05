NBC News: Трамп усе більш песимістично оцінює перспективи завершення війни РФ проти України

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп став дедалі песимістичніше оцінювати перспективи завершення війни Росії проти України найближчим часом або особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це NBC News повідомили два високопосадовці адміністрації.

Європейський співрозмовник 4 вересня висловив розчарування тим, що адміністрація Трампа не запровадила суттєвих нових санкцій проти Росії для пришвидшення завершення війни.

Двоє співрозмовників, поінформовані про коментарі Трампа, зазначили, що одним з ускладнень у разі введення санкцій можуть стати стосунки керівника Штатів з Путіним. Він повідомив радників, що не має наміру їх псувати.

Ще з першого терміну Трамп наголошував, що в інтересах США підтримувати дружні стосунки з російським диктатором, який очолює ядерний арсенал, нагадують журналісти.

Водночас західний чиновник зазначив, що підтримка між лідерських відносин з Путіним потенційно дозволяє Трампу позиціювати себе як посередника, якому довіряють обидві сторони.

Хоча санкції можуть змусити Путіна йти на поступки, вони також ставлять під загрозу роль Трампа як "неупередженого" посередника, додав чиновник.

"Завдання полягає в тому, щоб уміло розрахувати час для впровадження санкцій і "зменшити їх", коли буде досягнуто прогресу", – підсумував західний чиновник.