NBC News: Трамп усе більш песимістично оцінює перспективи завершення війни РФ проти України
Президент США Дональд Трамп став дедалі песимістичніше оцінювати перспективи завершення війни Росії проти України найближчим часом або особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це NBC News повідомили два високопосадовці адміністрації.
Європейський співрозмовник 4 вересня висловив розчарування тим, що адміністрація Трампа не запровадила суттєвих нових санкцій проти Росії для пришвидшення завершення війни.
Двоє співрозмовників, поінформовані про коментарі Трампа, зазначили, що одним з ускладнень у разі введення санкцій можуть стати стосунки керівника Штатів з Путіним. Він повідомив радників, що не має наміру їх псувати.
Ще з першого терміну Трамп наголошував, що в інтересах США підтримувати дружні стосунки з російським диктатором, який очолює ядерний арсенал, нагадують журналісти.
Водночас західний чиновник зазначив, що підтримка між лідерських відносин з Путіним потенційно дозволяє Трампу позиціювати себе як посередника, якому довіряють обидві сторони.
Хоча санкції можуть змусити Путіна йти на поступки, вони також ставлять під загрозу роль Трампа як "неупередженого" посередника, додав чиновник.
"Завдання полягає в тому, щоб уміло розрахувати час для впровадження санкцій і "зменшити їх", коли буде досягнуто прогресу", – підсумував західний чиновник.
- 28 серпня The Atlantic писало, що Трамп вважає нереалістичними вимоги Зеленського та Європи щодо закінчення війни в Україні.
- 30 серпня анонімний високопосадовець Білого дому заявив медіа Axios, що Трамп серйозно розглядає можливість призупинення дипломатичних зусиль щодо війни РФ проти України, доки одна або обидві сторони не проявлять "більше гнучкості".
- 5 вересня Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним. Також він зазначив, що війна Росії проти України стала для нього "найскладнішим з усього".
