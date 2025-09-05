Трамп планує поговорити з Путіним після розмови з Зеленським

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп після спілкування з українським лідером Володимиром Зеленським у межах "коаліції охочих" планує найближчим часом поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це керівник Штатів розповів під час ексклюзивної вечері з керівниками найбільших світових ІТ-компаній у Білому домі, яку транслював Fox News.

Трампа запитали, чи планує він після телефонного дзвінка до Зеленського найближчим часом поговорити з Путіним, той відповів, що так.

"Так, планую. Ми ведемо дуже хороший діалог. Я врегулював сім воєн. Ту, яка, на мою думку, мала бути однією з найлегших... Ви знаєте це відчуття, коли думаєш, що щось буде легше. Виявляється, що це трохи складніше. Але та, яка, на мою думку, мала бути легшою, через мої стосунки з Путіним, з Україною та все інше...", – відповів Трамп.

Він також додав, що війна Росії проти України стала для нього "найскладнішим з усього". За словами Трампа, раніше йому вдалося врегулювати кілька затяжних воєн.

"Але це виявилося найскладнішим з усього. Ви знаєте, я врегулював три війни. Одна тривала 31 рік. Багато людей загинуло, 10 мільйонів людей. Інша тривала 34 роки, а ще одна – 37 років. Вони тривали, і люди казали, що їх неможливо вирішити, а я їх вирішив. Ця задача (війна Росії проти України. – Ред.) виявилася складнішою, але ми її вирішимо. Ми все владнаємо", – додав він.