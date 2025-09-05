Трамп планирует поговорить с Путиным после разговора с Зеленским

Американский президент отметил, что война России против Украины стала для него "самым сложным из всего"

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп после общения с украинским лидером Владимиром Зеленским в рамках "коалиции желающих" планирует в ближайшее время поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом руководитель Штатов рассказал во время эксклюзивного ужина с руководителями крупнейших мировых ИТ-компаний в Белом доме, которую транслировал Fox News.

Трампа спросили, планирует ли он после телефонного звонка Зеленскому в ближайшее время поговорить с Путиным, тот ответил что да.

"Да, планирую. Мы ведем очень хороший диалог. Я урегулировал семь войн. Ту, которая, по моему мнению, должна была быть одной из самых легких... Вы знаете это ощущение, когда думаешь, что что-то будет легче. Оказывается, что это немного сложнее. Но та, которая, по моему мнению, должна была быть легче, из-за моих отношений с Путиным, с Украиной и все остальное...", – ответил Трамп.

Он также добавил, что война России против Украины стала для него "самым сложным из всего". По словам Трампа, ранее ему удалось урегулировать несколько затяжных войн.

"Но это оказалось самым сложным из всего. Вы знаете, я урегулировал три войны. Одна длилась 31 год. Много людей погибло, 10 миллионов человек. Другая длилась 34 года, а еще одна – 37 лет. Они продолжались, и люди говорили, что их невозможно решить, а я их решил. Эта задача (война России против Украины. – Ред.) оказалась сложнее, но мы ее решим. Мы все уладим", – добавил он.