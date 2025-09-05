NBC News: Трамп более пессимистично оценивает перспективы завершения войны РФ

Руководитель Штатов также стал пессимистичнее оценивать возможность личной встречи Зеленского и Путина

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп стал все пессимистичнее оценивать перспективы завершения войны России против Украины в ближайшее время или личной встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом NBC News сообщили два высокопоставленных чиновника администрации.

Европейский собеседник 4 сентября выразил разочарование тем, что администрация Трампа не ввела существенных новых санкций против России для ускорения завершения войны.

Двое собеседников, информированные о комментариях Трампа, отметили, что одним из осложнений в случае введения санкций могут стать отношения руководителя Штатов с Путиным. Он сообщил советникам, что не намерен их портить.

Еще с первого срока Трамп подчеркивал, что в интересах США поддерживать дружеские отношения с российским диктатором, который возглавляет ядерный арсенал, напоминают журналисты.

В то же время западный чиновник отметил, что поддержка между лидерских отношений с Путиным потенциально позволяет Трампу позиционировать себя как посредника, которому доверяют обе стороны.

Хотя санкции могут заставить Путина идти на уступки, они также ставят под угрозу роль Трампа как "беспристрастного" посредника, добавил чиновник.

"Задача состоит в том, чтобы умело рассчитать время для внедрения санкций и "уменьшить их", когда будет достигнут прогресс", – подытожил западный чиновник.