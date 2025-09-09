Трамп: Я думав, що закінчити війну РФ проти України буде найлегше, але з'ясувалось, що ні

Дональд Трамп (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що, як він думав, закінчити російсько-українську війну буде "найлегше", проте з'ясувалось, що це не так. Про це він розповів в інтерв'ю американському радіо 77 WABC.

"Я не знаю [про що думає російський диктатор Володимир Путін]. Що ж, я фактично розв'язав сім воєн. Майже всі вони були нерозв'язними. Деякі тривали понад 30 [років]. Це 31, 30 і 35 років, і я розв'язав їх усі сім... Я сказав, що найлегшим з усіх буде Путін, тому що, знаєте, я з ним ладнав – чудово, без проблем. Але, здається, що кожного разу, коли я думаю, що ми близькі [до вирішення], він йде і скидає ще одну бомбу на когось. І це просто недобре. Недобре. Я дуже здивований. Насправді, я дуже здивований", – розповів політик.

Трамп зауважив, що, як він вважав, завершити російсько-українську війну буде найпростіше, однак додав: "Я сказав, що це буде досить швидко, але це складно. Є багато ненависті між ним [Путіним] і Зеленським. [...] І дуже багато крові було пролито".

"Але я думав, що це буде найлегша [війна], і вона, знаєте, не виявилась такою. Але ми збираємось її завершити", – підсумував глава Штатів.

Слід зауважити, що з вищезгаданих семи війн, наприклад, вірмено-азербайджанський конфлікт не був у гарячій фазі, а у протистоянні Індії та Пакистану за посередництва Трампа вдалось лише досягти припинення вогню, а не остаточної мирної угоди.