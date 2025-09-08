CNN: Посланець ЄС з питань санкцій прибув у США для обговорення тактики тиску на Росію

Девід О'Салліван зустрінеться з американськими посадовцями, щоб обговорити та узгодити потенційні заходи щодо Москви

Девід О'Салліван (Фото: Єврокомісія)

Спеціальний представник Європейського Союзу з питань санкцій Девід О'Салліван 8 вересня перебуває у Вашингтоні для обговорення з представниками адміністрації США посилення тиску на Росію. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Очікується, що посланець ЄС з питань санкцій зустрінеться з представниками Міністерства фінансів США, щоб обговорити та узгодити потенційні заходи щодо Москви у зв'язку з ескалацією війни Росії проти України.

Зустрічі відбудуться на тлі заяви президента США Дональда Трампа про готовність запровадити нові заходи проти Москви.

У зустрічах візьмуть участь представники Білого дому, Державного департаменту США та Офісу торгового представника США, повідомили співрозмовники, описуючи переговори як ознаку просування нових узгоджених санкцій проти Росії.

7 вересня Трамп заявив, що очікується, що європейські лідери прибудуть до Вашингтона на початку цього тижня для обговорення війни. Незрозуміло, чи мав він на увазі О'Саллівана, чи інших лідерів. Білий дім не уточнив, про кого йдеться.