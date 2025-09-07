Зеленський про масовану атаку РФ: Розраховуємо на реакцію Штатів

Глава України зауважив, що американська реакція – це "те, що потрібно"

Володимир Зеленський та Дональд Трамп під час зустрічі у Білому домі 18 серпня 2025 року (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розраховує на сильну реакцію Сполучених Штатів на масований російський удар 7 вересня. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

"Важливо, що сьогодні є широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні, і удари більш нахабні. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ – чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав, інституцій були продовжені сильними діями – санкціями проти Росії, проти пов’язаних із Росією осіб та сильними тарифами й іншими обмеженнями на торгівлю з Росією. Їхні втрати повинні відчуватись. І саме це переконливо. А також – наша далекобійність", – розповів президент.

Глава держави наголосив, що російський диктатор не хоче переговорів і "явно ховається від них", а отже дефіцит бензину у РФ та інші економічні проблеми є логічною відповіддю на відмови Москви йти на перемир'я та зустріч на рівні лідерів.

Також Зеленський нагадав про свій телефонний дзвінок із керівником Франції Емманюелем Макроном й повідомив про контакт із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"Багато вже є реакцій лідерів, голів урядів, керівників міжнародних організацій – дякуємо всім. Міністерство закордонних справ України інформує всіх партнерів щодо чергової російської ескалації. Розраховуємо на сильну реакцію Америки. Це те, що потрібно", – додав глава України.

Реакція Сполучених Штатів

На атаку окупантів відповіла тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс: "Минулої ночі Росія знову здійснила масовану атаку проти України, вразивши цивільні об’єкти у всій країні – це була найбільша повітряна атака від початку повномасштабного вторгнення. Безглузде вбивство матері та немовляти, а також руйнування безпрецедентного масштабу є неприйнятними".

За словами чиновниці, саме тому пріоритетом американського президента Дональда Трампа є "завершення війни шляхом справедливого та сталого мирного врегулювання".

"Небезпека будь-якої війни полягає в її ескалації. Росія, здається, ескалює конфлікт, завдавши найбільшого удару у війні по офісах Кабінету міністрів України в Києві. Два тижні тому я був у цій будівлі разом із прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко. Історія показує, що події можуть вийти з-під контролю через такі дії. Саме тому президент Трамп працює над припиненням цієї війни", - зауважив спецпосланець керівника Штатів із питань України Кіт Келлог.

Він наголосив, що цей удар Москви "не був сигналом того, що Росія хоче дипломатичним шляхом закінчити цю війну".

Водночас сам Трамп повідомив, що готовий перейти до "другого етапу" санкцій проти Росії за її війну проти України.